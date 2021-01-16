متحدث الرئاسة: مصر بجميع أركانها أثبتت صمودا في التعامل مع جائحة كورونا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جائحة كورونا اختبار قوي وشديد على إمكانيات أي دولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بجميع أركانها أثبتت صمودًا في التعامل معها.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن بطولة العالم لكرة اليد التي تنظمها مصر هذا العام، تجسيدًا لنجاح الدولة في التعامل مع جائحة كورونا وتداعيتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والطبي.

وذكر أن العالم لم ينظم بطولة على نفس المستوى، وخاصة أن تنظيم بطولة بهذا العدد من الدول والأطقم الفنية واللاعبين والإداريين تحد كبير، معربًا عن أمنياته في أن تسير الأمور على خير.

وتنظم مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير الجاري، حيث تعد هذه البطولة هي الثالثة التي تستضيفها إفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.