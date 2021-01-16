مجلس الأمن الروسي متفائل بتعهدات بايدن بتمديد اتفاقية ستارت 3

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عن تفاؤله بشأن التعهدات الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرا جو بايدن والمتعلقة بتمديد معاهدة (ستارت 3) مع روسيا.



وأشار ميدفيديف - في مقال، نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /السبت/ - إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لاستعادة صورتها كشريك استراتيجي موثوق.



وكتب المسؤول الروسي: "تحاول الولايات المتحدة إلى حد ما استعادة صورتها كشريك استراتيجي موثوق به، وتعهدات الانتخابات بتمديد معاهدة ستارت 3 مع روسيا -التي وصفها بايدن بأنها مرساة للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا- تبعث على التفاؤل للغاية".



وذكر أن بايدن من دعاة الحد من التسلح وشارك في صياغة معاهدة القوى النووية متوسطة المدى منذ الحقبة السوفيتية، موضحا أن أحد موضوعات الحملة الانتخابية لبايدن كان أن الولايات المتحدة يجب ألا تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.



وأشار المسؤول الروسي إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وانضمامها الجديد المتوقع إليها أحد أوضح وأحدث الأمثلة على الاضطرابات السياسية، إلا أن هناك الآن تغيير جذري في أساس النشاط الاقتصادي ذاته.