الكويت تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 157399، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة نتيجة الإصابة بالمرض.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله، السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 48 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 349 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150678 حالة.