نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات: التربية الرياضية، وكلية العلوم الإسلامية للوافدين، والتجارة، والتربية بنين، والدراسات الإسلامية للبنين بمدينة نصر.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على انتظام الامتحانات داخل اللجان بمختلف الفرق الدراسية، مشيرًا إلى أنه تابع الإجراءات اللازمة التي قامت عليها الكليات في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد أن اللجان شهدت هدوءًا كبيرًا نتيجة متابعة إدارات الكليات لمدى تطبيق تعليمات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجانب ذلك تم الاطمئنان على أداء الطلاب من أصحاب البصيرة للاختبارات الإلكترونية والتقليدية بجانب وجود المتابعة الطبية على مدار فترات الامتحان بالتنسيق مع الإدارة الطبية بجامعة الأزهر.