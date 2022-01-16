الكاظمي: العراق ماض في اعتماد الحوار لحل النزاعات

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق ماض في اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات.



وقال الكاظمي، خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرج الذي يزور بغداد حاليا، إن العراق يتطلّع إلى بناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.



بدوره، قال وزير خارجية ليتوانيا إن بلاده على استعداد "للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، ومعالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا".



وأعرب عن امتنان حكومة ليتوانيا للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها "كانت مثالاً يحتذى به في معالجة هكذا أزمات، ونتطلع لرفع مستوى التعاون بين البلدين".



وحسب بيان للحكومة العراقية، بحث اللقاء أوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقطاع التعليم وبناء المؤسسات ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية.



كما تم بحث سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وايجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.