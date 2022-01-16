الصحة العالمية: توزيع مليار جرعة عبر مبادرة كوفاكس ما هو إلا تذكير بالعمل المتبقي لمكافحة كورونا

علقت منظمة الصحة العالمية على وصول اللقاحات المضادة لكورونا التي تم توزيعها على الدول الفقيرة عن طريق برنامج كوفاكس إلى مليار جرعة بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.



ويهدف برنامج كوفاكس إلى توزيع لقاحات كورونا بشكل أكثر إنصافا، وقد وصل عدد اللقاحات التي وزعها البرنامج إلى مليار جرعة بعد شحنة وصلت إلى رواندا أمس السبت.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد عن المنظمة قولها في بيان إن "كوفاكس يقود أكبر عملية شراء وإمداد باللقاح في التاريخ عبر توريداته إلى 144 دولة". وأضافت المنظمة :" لكن العمل الذي وصل إلى هذه المرحلة المهمة ما هو إلا تذكير بالعمل المتبقي".



وأوضحت المنظمة أن نسبة التطعيم وصلت إلى أقل من 10% من إجمالي عدد السكان في 36 دولة من بين 194 دولة عضو، في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأغنى في إعطاء جرعات ثالثة أو حتى رابعة لمواطنيها.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات سيث بيركلي إن "العالم يقف عند مفترق طرق آخر في حربنا ضد كوفيد 19".



يذكر أن التحالف الذي يقوم على إدارة مبادرة كوفاكس يضم حكومات وشركات ومؤسسات ووكالات تابعة للأمم المتحدة.