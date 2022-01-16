علق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري، على فوز الفراعنة أمام غينيا، مساء أمس بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية من أمم إفريقيا، مؤكدًا أم جميع اللاعبين على دراية بأن الجماهير المصرية لن تقبل سوى بالتتويج.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الحمد لله على الفوز وأقول للاعبين والجهاز الفني مبروك وللجماهير التي ساندتنا، مباراة كانت صعبة جدا وكنا حريصين على تحقيق الفوز والتركيز أمام غينيا بيساو كان كبيرًا".

وتابع: "كانت هناك ضغوط على اللاعبين بسبب المباراة الأولى وليس بسبب شيء أخر، تركيزنا في البطولة، ما يشغلنا هو التدريب وكل لاعب يعلم دوره بشكل جيد".

وأوضح: "الشوط الأول أمام غينيا بيساو كان أدائنا سيئًا ولكن في الثاني أهدرنا فرصًا والقائم تصدى لأكثر من فرصة، وكان هناك روح وكنا متحكمين في اللقاء، ونفذنا كل تعليمات الجهاز الفني".

وتابع الشناوي خلال تصريحاته قائلًا: "اللاعبون في المنتخب جميعهم لديهم خبرات كبيرة، ونفكر حاليًا في لقاء السودان وبعد ذلك سنفكر في الفترة المقبلة، ونسعى بالعودة بالبطولة"

واختتم: "محمد أبو جبل ومحمود جاد ومحمد صبحي وعصام الحضري، كلنا أسرة وهناك منافسة بيننا، أي حارس مرمى يشارك يلعب باسم منتخب مصر، وعلاقتي جيدة جدًا بعصام الحضري".

ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا صاحب الـ6 نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات.