صربيا تصوت اليوم بشأن استقلالية السلطة القضائية

ربما تتخذ صربيا خطوة أقرب للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، حيث سيقرر الناخبون في الدولة، الواقعة، في منطقة البلقان، ما إذا كانوا سيغيرون الدستور، لضمان استقلالية السلطة القضائية، بما يتماشى مع معايير التكتل، المكون من 27 عضوا.

وحماية القضاة وممثلي الإدعاء من النفوذ السياسي، هو خطوة رئيسية، في مواءمة قوانين الجمهورية اليوغوسلافية السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وإذا صوت الناخبون لصالح التغيير الدستوري، فإن سلطة تعيين وإقالة أعضاء السلك القضائي، سوف تنتزع من الحكومة والهيئة التشريعية وسيتم منحها للقضاة والأكاديميين.

وتسعى صربيا للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، منذ أكثر من عقد من الزمن، على الرغم من أن خلافها مع إقليم كوسوفو السابق، التابع لها، الذي انفصل عنها في عام 2008، أثبت أنه حجر عثرة أمام مفاوضات الانضمام إلى التكتل.

ومع معارضة توسع الاتحاد الأوروبي، فإن احتمالات انضمام صربيا للتكتل تبدو ضئيلة.