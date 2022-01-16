محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقرية الكيمان في إسنا

تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، أعمال تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الخدمية بقرية كيمان المطاعنة، شمال غرب مدينة إسنا، حيث بدأ جولته باستطلاع أعمال رفع كفاءة وحدة الشئون الاجتماعية بالقرية.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال إنشاء مركز شباب الكيمان، ومدرسة الكيمان، والمجمع الزراعي، والذي تم الانتهاء من تنفيذ أعماله بنسبة 40 % ويحتوي على وحدة بيطرية، جمعية زراعية، إرشاد زراعي، ومخزن.

ووجه ألهم، بسرعة إنجاز العمل بالمشروعات التنموية بمركز إسنا، مؤكدًا أهمية تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تعمل على تنمية القرى وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.