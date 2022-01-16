جنوب أفريقيا تسجل 2597 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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انخفض معدل الإصابات الإيجابية بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا من 5ر12% في اليوم السابق عند 2597 شخصا، وفقا لبيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية.

وكانت أكبر زيادة في الحالات اليومية في مقاطعة ويسترن كيب بنسبة 28%، والمركز الاقتصادي في جوتنج بنسبة 23%، وكوازولو ناتال الساحلية بنسبة 21%.

وزاد عدد الحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات بواقع 24خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتم تسجيل 68 وفاة مرتبطة بكوفيد 19،من بينها 25 حالة خلال الـ24والـ48ساعة الماضية ، مما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 93 ألفا و364 شخصا.