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جنوب أفريقيا تسجل 2597 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب ا
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 9:22 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 9:22 م

انخفض معدل الإصابات الإيجابية بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا من 5ر12% في اليوم السابق عند 2597 شخصا، وفقا لبيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية.

وكانت أكبر زيادة في الحالات اليومية في مقاطعة ويسترن كيب بنسبة 28%، والمركز الاقتصادي في جوتنج بنسبة 23%، وكوازولو ناتال الساحلية بنسبة 21%.

وزاد عدد الحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات بواقع 24خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتم تسجيل 68 وفاة مرتبطة بكوفيد 19،من بينها 25 حالة خلال الـ24والـ48ساعة الماضية ، مما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 93 ألفا و364 شخصا.

 


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