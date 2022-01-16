وزير الخارجية الفلبيني: يجب شمول مباحثات سلام ميانمار الزعيمة المعزولة سان سو تشي

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قال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين في بيان، إنه يجب أن تشمل أي عملية سلام في ميانمار الزعيمة المعزولة أون سان سو تشي، مدينا حكم حبسها لمدة أربعة أعوام أخرى.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوكسين القول: " سو تشي شخصية لا غنى عنها في عملية استعادة الديمقراطية، لا تمثل تهديدا بحدوث فوضى وصراع مدني".

وأضاف لوكسين أنه سوف يعمل مع الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (الاسيان) خلال الاسابيع المقبلة للتوصل لإجراءات لتخفيف معاناة شعب ميانمار، وهذا يشمل سو تشي.

وتأتي تعليقات الوزير عقب أن قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إنه على الاسيان الاستمرار في استثناء قادة المجلس العسكري لميانمار من أي اجتماعات حتى إحراز تقدم في عملية التوصل لاتفاق يشمل إنهاء العنف.

وقال لوكسين إنه رحب بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الكمبودي هون سين لميانمار.

وكان هون سين أول مسؤول أجنبي يزور ميانمار منذ الانقلاب العسكري.