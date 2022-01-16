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حقق منتخب تونس الفوز الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام موريتانيا في اللقاء الذي انتهى برباعية نظيفة لنسور قرطاج، واستضافه ستاد لمبي ضمن حسابات الجولة الثانية لبطولة كاس الأمم الإفريقية.

وشهد اللقاء تألق لاعبي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري حيث سجل كلا منهما هدفا في اللقاء الذي شهد إحراز وهبي الخزري هدفين ليعوض نسور قرطاج خسارته الأولى أمام مالي.

وشهدت الدقيقة 90 اهدار يوسف المساكني ركلة جزاء احتسابها الحكم الدولي محمود البنا، بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة ورفضت تسجيل الهدف الخامس.

وبهذه النتيجة يتواجد منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما ودع منتخب موريتانيا البطولة بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين من جامبيا وتونس ويتذيل المجموعة السادسة بدون نقاط.