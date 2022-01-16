انتظام سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل بالوادي الجديد

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي، وصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ومدارس الصم وضعاف السمع، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة على مستوى لجان الامتحانات بالمدارس المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

ورصدت "الشروق"، آراء بعض الطلاب بالصف الرابع الابتدائي وبعض أولياء الأمور حول ماهية الامتحانات التي تجرى بالنظام الجديد لأول مرة.

وقالت الطالبة آية أحمد، بمدرسة ملحقة المعلمين بالخارجة، إن امتحان العلوم سهل ومباشر، وكذلك امتحان المهارات، وهو نظام جديد ويحتاج إلى مجهود في المذاكرة والتدريبات.

وأضافت سمر إبراهيم، بمدرسة الوادي الجديد الابتدائية، أن امتحان العلوم احتوى على بعض النقاط الصعبة، والإجابات دائمة تحتاج إلى وقت لحلها وضمان الإجابة الصحيحة.

وقالت محمد خليفة، أحد أولياء الأمور، إن طلاب الصف الرابع الابتدائي بذلوا جهود كبيرة فوق قدراتهم من أجل التمكن من الإجابة في الامتحانات بالنظام الجديد، ونتمنى انتهاء الامتحانات بمستوى مناسب لجميع الطلاب دون صعوبات.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام سير أعمال امتحانات النقل وسط استعدادات وإجراءات احترازية، مشددة حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمجموعة من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، حيث تضمنت الجولة مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ومدرسة المروة الابتدائية، ومدرسة الشركة الجديدة الإعدادية، ومدرسة عزب الشركة الابتدائية والإعدادية، وذلك للوقوف على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين، بجانب الاطمئنان على وضوح ورق الأسئلة، وانضباط العمل داخل اللجان الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى أو عقبات تعوق منظومة العمل.

ووجه حسن، بضرورة توفير كل سبل الراحة وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الابتدائية يبلغ 18 ألفًا و518 طالبًا، بينما يبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمرحلة الإعدادية 10 آلاف و807 طلاب بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.