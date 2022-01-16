العربية: إطلاق رصاص كثيف بالقرب من ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس

أفادت فضاية «العربية» بإطلاق رصاص كثيف بالقرب من ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

وعرضت صحيفة «المرصد» الليبية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد اشتباكات مسلحة في طريق الشط قرب ميناء طرابلس والمصرف المركزي ومرور مدرعات وسيارات مسلحة في الاتجاهين.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، قد وصلت اليوم إلى القاهرة، في إطار جهودها المستمرة للدفع بالعملية السياسية.

ومن المقرر أن تعقد «وليامز» سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين مصريين وممثلين عن الجامعة العربية، للتباحث والتشاور حول الأوضاع في ليبيا، في إطار دعم إقليمي ودولي منسَّق للعملية السياسية بما في ذلك العملية الانتخابية.