معدل الاصابة الاسبوعي بكورونا في ألمانيا يتجاوز 500 لأول مرة

سجلت ألمانيا ارتفاعا جديدا في معدل الاصابة الاسبوعي بفيروس كورونا، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ الألماني.

وسجل المعهد 7ر515 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص أسبوعيا اليوم الأحد، لتكون أول مرة يتجاوز فيها المعدل 500 في ألمانيا.

وهذا بالمقارنة بتسجيل 1ر497 أمس السبت، و 7ر362 منذ أسبوع.

وقد سجلت السلطات الصحية الألمانية 52 ألفا و504 حالات إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وكانت الحصيلة قد بلغت 36 ألفا و552 حالة قبل أسبوع.

وسجلت ألمانيا 47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 77 حالة قبل أسبوع.

بحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي سبعة ملايين و965 ألفا و977 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ستة ملايين و963 ألفا و700 ، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 115 ألفا و619 شخصا.