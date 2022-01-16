ألانيا يهزم ألتاي في عقر داره بالدوري التركي

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فاز فريق الانيا سبور على مضيفه التاي 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز قاسم باشا على جيرسونسبور 2 / صفر.

وتقدم إمري أكبابا بهدف لألانيا في الدقيقة 26 ثم أضاف أوجوز أيدين الهدف الثاني في الدقيقة 81.

الفوز رفع رصيد ألانيا إلى 32 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد التاي عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز قاسم باشا على جيرسونسبور بهدفين نظيفين سجلهما مرتضى بن وناس في الدقيقة 12 وفلوران هاديرججوناج في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ورفع قاسم باشا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد جيرسونسبور عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.