تعرف على موعد مباراة مصر ضد السودان في أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لمواجهة منتخب السودان، في ختام منافسات دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

ونجح منتخب مصر بقيادة نجمه الأول محمد صلاح في تحقيق فوزًا صعبًا على منتخب غينيا، بهدف دون مقابل، سجله صلاح بتسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء.

وتلعب مصر أمام السودان، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 19 من شهر يناير الجاري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم مصر والسودان وغينيا بيساو ونيجيريا.

وتقام مباراة مصر ضد السودان، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتوجهت بعثة منتخب مصر، إلى العاصمة ياوندي، استعدادا لمواجهة السودان.

ومن المقرر أن يكتفى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

ويحتل منتخب مصر قبل مواجهة السودان، المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط، ويأتي منتخب غينيا ثالثًا والسودان رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.