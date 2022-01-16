وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا يبحثان الوضع في أوكرانيا وليبيا

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بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان هاتفيا اليوم الأحد الوضع في ليبيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان اصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وبحسب البيان،تحدث بلينكن اليوم مع لودريان بشأن الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي عقد في بريست في فرنسا يومي 13 و14 يناير كجزء من الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان"جدد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر وناقش عزم بلاده على الرد بسرعة وبقوة على أي غزو روسي آخر لأوكرانيا".

وتابع البيان "ناقش الوزيران أيضا الجهود المبذولة لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا".