غينيا الاستوائية تعقد موقف الجزائر بخسارة محبطة في كأس الأمم

حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزا غاليا اليوم الأحد، أمام منتخب الجزائر في اللقاء الذي اقيم على ستاد ليمبي ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الامم الإفريقية.

وظلت النتيجة بالتعادل السلبي ولم يترجم محاربو الصحراء أي فرصة لهدف حتى جاءت الدقيقة 70 التي أحرز فيها الفريق الغيني هدف التقدم من ركلة ركنية، حولها استبيان اوبيانج بقدمه اليمنى إلى شباك رايس امبولحي.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام سيراليون، فيما يحتاج محاربو الصحراء الفوز أمام كوت ديفوار في الجولة الثالثة والأخيرة.