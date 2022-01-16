وزير الخارجية الأوكراني: هناك حاجة لنهج صارم من ألمانيا في مواجهة بوتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه يعول على تضامن ألمانيا مع بلاده في ظل زحف القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال كوليبا لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نتوقع من الحكومة الاتحادية الجديدة إتباع نهج صارم وواضح تجاه التهديدات الروسية ومحاولات التخويف- وذلك بالتعاون مع أوكرانيا وشركائنا وحلفائنا".

ويشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعتزم التوجه إلى كييف وموسكو في ظل الأزمة بين البلدين.

وسوف تلتقي بيربوك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكوليبا غدا الإثنين، في بداية زيارتها.

وستواصل السفر بعد ذلك إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث تلتقي هناك بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد غد الثلاثاء.

وقال كوليبا للصحيفة الألمانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد بارعًا في إثارة المخاوف: "إنه يصنع مشكلات وأزمات في البداية، ثم يدعو آخرين لمناقشة المشكلات والأزمات معه وحلها، وفي النهاية يقترح حلولا تتطلب تنازلات من خصومه".

وأضاف الوزير الأوكراني أن بوتين لا يتوقف إلا حيثما يتم إيقافه، وقال: "إنه لا يفهم سوى لغة القوة".

وأعلن كوليبا تمسكه بعضوية بلاده بحلف شمال الأطلسي "ناتو" التي يتم السعي إليها بسبب بوتين في الأساس، وقال: "إذا كان بوتين يرغب في معرفة السبب وراء سعي جيرانه لعضوية الناتو، فلا يتعين عليه سوى النظر للمرآة".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والناتو يطالبان بسحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها تطلب روسيا تقليص القوات والأسلحة الأمريكية في أوروبا وضمان عدم توسع الناتو نحو شرق أوروبا.