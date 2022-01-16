محافظ الأقصر يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الدير في إسنا

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها داخل مركز إسنا، حيث بدأت جولته بزيارة مقر مجلس مركز إسنا، واطلع على سير العمل بالمشروعات التي تتم بقرى ونجوع المركز.

وتفقد ألهم، خلال جولته مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الدير، والذي يتضمن إنشاء 4 محطات منهم 3 محطات فرعية، ومحطة رئيسية بإجمالي أطوال شبكة 63 كيلو متر تم تنفيذ 29 كيلو متر منها حتى الأن.

وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد عبد المجيد، مسئول المشروع بالقرية إنه يجري حاليًا أعمال حفر شبكة الصرف للمحطة التي تخدم أكثر من 60 ألف نسمة من سكان قرية الدير، والقرى المجاورة حيث تخدم المحطة قري الحميدات والهنادي ويشمل المشروع محطتي رفع، و2 خط طرد وتم تنفيذ ٧٠٪ من شبكة الانحدار.