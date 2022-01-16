مستشار الرئيس للصحة: أغلب حالات الإصابة بكورونا حاليًا بسيطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن متحور أوميكرون عدوى تنفسية تصيب الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنه يتشابه في الأعراض مع الإنفلونزا الموسمية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن العدوى للمتحور الجديد سريعة الانتشار، مشيرًا إلى أن على الرغم من تزايد الأعداد في مصر إلا أن الحالات أغلبها بسيطة.



وتابع، أن هناك ما يقرب لـ 1300 مركز لتلقي لقاح كورونا في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه يجب على من تخطى الـ 6 شهور، أن يتلقى الجرعة التعزيزية.



واستكمل، أن تأثير أوميكرون على الجهاز التنفسي السفلي والرئة أقل بكثير من باقي المتحورات ولكن يجب على لمواطنين توخي الحذر، متابعًا أن الاجراءات الاحترازية مع تلقي اللقاح يساهم في الحد من انتشار المتحور الجديد.