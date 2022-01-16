تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

سجلت عدد من الدول العربية، أمس السبت، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2387 إصابة جديدة و15 وفاة، و2170 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و97 ألفا و474 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و974 حالة، والشفاء إلى مليون و59 ألفا و217 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 4 ملايين و510 آلاف و290 شخصا، ووصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و104 آلاف و451 شخصا.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 8826 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و43 ألفا و225 حالة، كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و963 حالة، فيما تماثل 5196 شخصا للشفاء ليصل الإجمالي إلى 972 ألفا و291 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 505 إصابات جديدة و11 وفاة، و316 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 225 ألفا و484 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و404 حالات، والشفاء إلى 154 ألفا و447 حالة.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 4517 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 460828.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1785 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 419199 ،مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 91 %.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة 2475 حالة.

وفي لبنان.. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 6019 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بلغ 7247 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 18 حالة.