إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية في بني مزار بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى أراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية بقرية صندفا على مساحة 3 قراريط، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية اشروبة على مساحة قيراط، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد على ضرورة المتابعة الميدانية لحالات التعديات بالبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.