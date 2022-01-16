وزير الطاقة اللبناني: إتمام صفقة تصدير الغاز من مصر عبر الأردن يستغرق شهرين

قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إنه لا صحة بشأن الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز من إسرائيل إلى لبنان عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا، وأن مصر هي التى ستورد الغاز للبنان، وواشنطن استثنت هذه الخطوة من عقوبات قانون قيصر الذي فرضتها على سوريا.



وتابع، في تصريحات خاصة لبرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، اليوم الأحد، أن حقيقة ما حدث هو أنه وصلت إلى لبنان من يومين رسالة من أمريكا تؤكد فيه إن إدارة الخزانة الأمريكية، مضيفًا: «هي على علم بالمشاريع والعقود التي يجري التحضير لها ما بين مصر ولبنان بخصوص موضع تصدير الغاز، وقالت كمان إن تصدير الكهرباء سيتم من الأردن إلى لبنان».



وتابع: «وفق هذا الخطاب اللي وصل لنا من أمريكا وقالت إن وسيلة الدفع لأجرة عبور الغاز عن طريق سوريا والكهرباء لا تتعارض مع قانون قيصر المفروض بحق سوريا».



وعبر وزير الطاقة اللبناني عن تفاؤله بإتمام الصفقة قائلا: «جميع الأطراف في التعاقدات دي متفائلة خصوص أن المؤسسات والاشخاص في لبنان غير موجودين على لائحة الذين تطالهم العقوبات الامريكية وقانون قيصر لا علاقة له بده، وهذا سيؤدي إلى أن اتمام العقود بين مصر والأردن بشكل عادي وتوقيع عقد أولي من مصر، ثم الحصول على موافقة البنك الدولي وبعدها سيتم التوقيع النهائي على العقد وسيستغرق الأمر حوالي شهرين».