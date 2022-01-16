إبراهيم حسن لـ كيروش: «تدرب بلد اخترعت كل شيء قبل أن يرى شعبك الدنيا»

واصل إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، هجومه على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، على الرغم من الفوز الذي حققه الفراعنة أمام غينيا بيساو اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدفٍ وحيد سجله محمد صلاح في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته، عبر قناة "الحدث": "لو كنا سجلنا 4 أهداف كان الأمر سيكون طبيعيًا، نحن منتخب مصر، اليوم فزنا لكن هذا ليس منتخب مصر، كيروش لم يفعل شيئا وهو محظوظ لأن الأداء كما هو".

وأضاف: "الهدف الذي تم إلغاؤه إذا أحٌتسب كان كيروش سيرحل، أنت تدرب منتخب مصر وأنت لست مصريا حتى تدخل في مشادة مع الجماهير، أنت كنت تدرب منتخب إيران هل كنت تستطيع أن ترفع عينك في وجه الجمهور الإيراني، أو في السعودية هل كنت تستطيع رفع عينك في وجه الجمهور السعودي؟".

واختتم: "يجب أن تحترم المصريين، لأنهم يريدون أن يشاهدوا كرة قدم متطورة، لابد أن تتعامل مع الجاهير بطريقة أفضل، أنت في بلد ليس مثل أي بلد، أنت جئت من البرتغال إلى بلد اخترعت كل شيء قبل أن يرى شعبك الدنيا".