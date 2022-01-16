إيران: مبيعات النفط حققت ارتفاعا مذهلا خلال العام الماضي

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، إن مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز، والمنتجات البتروكيميائية، ارتفعت بشكل "مذهل" خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأضاف أوجي في كلمته أمام المشرعين في بلاده أن ميزانية إيران للعام الذي يبدأ في 21 آذار/مارس قد وضعت في الاعتبار مبيعات النفط اليومية البالغة 2ر1 مليون برميل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وسائل إعلام محلية.

ولم يتم ذكر مزيد من التفاصيل كما لم يتم تحديد كمية الصادرات.

تأتي تصريحات الوزير الإيراني عن ارتفاع مبيعات الطاقة رغم العقوبات الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.