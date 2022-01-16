ملاك عقارات الإيجار القديم يطالبون الحكومة بمراجعة مشروع القانون: مش لاقيين ناكل

ندوة بالجامعة الأمريكية تستعرض مقترحات تشريعية لعلاج متوازن ونهائي للأزمة.. ومناشدة البرلمان لإجراء حوار مجتمعي



اعترض عدد من ملاك عقارات الإيجار القديم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.



جاء ذلك خلال ندوة عقدتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، استضافت فيها متخصصين في ملف الايجارات القديمة وعددا من ملاك العقارات القديمة.



حضر الندوة المحامي ياسر حجازي المتخصص في نزاعات الإيجارات القديمة، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وأدارها الكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير "الشروق".



وجاءت الندوة بغرض استعراض آثار استمرار الوضع التشريعي الحالي على أوضاع المُلاك المعيشية والاجتماعية وكذلك دراسة تأثير هذا الوضع على قيمة العقارات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم، وكذلك استعراض رأي ذوي المصلحة في مشروع القانون الذي أعدته الحكومة مؤخرا ويتضمن فترة انتقالية 5 سنوات، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018 بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى إلى أجل غير مسمى.



كان مجلس الوزراء نشر في بيان رسمي نوفمبر 2021، تفاصيل مشروع قانون اخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والذي سيسري على الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكنى، ولن يسري هذا القانون بعد إصداره على حالات الإيجار القديم للأشخاص العاديين لغرض السكن أو غيره.



وينص المشروع على "فترة انتقالية مدتها 5 سنوات" حيث يتم إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.



وتنص المادة الثالثة من المشروع على زيادة قيمة الإيجار خلال هذه الفترة الانتقالية، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15% وذلك بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية.



وأثارت هذه المادة اعتراض مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الذي قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يقدم أي حلول للمالك قائلاً:" إحنا مش محتاجين مشروع الحكومة، إحنا محتاجين نأخذ أملاكنا"، مستدلاً بحكم الحكمة الدستورية والذي قضى بعدم دستورية امتداد تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية لأجل غير مسمى.



وأضاف عبد الرحمن أن حكم المحكمة الدستورية أنهى هذا الأمر بالنسبة للجهات الاعتبارية، ولا ينبغي علينا أن ننتظر 5 سنوات أخرى لإنتهاء العلاقة الإيجارية، في ظل قيمة إيجارية جديدة حددها القانون بـ 5 أضعاف لمدة 5 سنوات انتقالية، وهي مادة اعبترها عبد الرحمن "ظالمة" قائلاً " ليه ترغمني استنى 5 سنين؟ أنا بحصل على إيجار قديم 5 جنيه، 5 أضعاف يعني 25 جنيه، هل ده عادل؟".



ووصف عبد الرحمن وضع ملاك العقارات ذات القيمة الإيجارية القديمة أمام المستأجرين بـ "المأساة"، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه الأزمة بقوله " الملاك بتموت مش لاقيه تأكل"، مطالباً الحكومة بتقديم مشروع قانون سكني كامل يخص الأشخاص الطبيعين والاعتباريين.



من جانبه، أشار ياسر حجازي المحامي المتخصص في منازعات الإيجارات القديمة، إلى إشكالية قانونية أثارها مشروع قانون الإيجارات المقدم من الحكومة، وهي اصطدام الحكم النافذ الذي أًصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية امتداد تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية لأجل غير مسمى، بنص مشروع القانون الذي نص على "فترة انتقالية مدتها 5 سنوات" لإخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية.



وقال: هذه الاشكالية لا بد أن يتم ضبطها وإعادة صياغتها داخل مجلس النواب، إذ أنه - بحسب ياسر - كيف نوفق بين حكم المحكمة الدستورية الواجب تنفيذه بشكل عاجل وبين المدة المنصوص عليها في القانون لإخلاء الأماكن المؤجرة التي تصل إلى 5 سنوات؟



واقترح ياسر حلولاً لهذه الاشكالية، تتلخص في تعديل المدد الخاصة بالفترة الانتقالية بحيث تراعي حجية الأحكام القضائية الصادرة ببناء على حكم الدستورية بالإخلاء بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المؤجرة لغير غرض السكنى، كأن يتم في احتساب الـ 3 سنوات التي مرت على حكم المحكمة الدستورية ضمن مدة الخمس سنوات المنصوص عليهم في القانون، أو تقليل المدة إلى سنتين بدلاً من خمسة.



وحول مشكلة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، اقترح ياسر رفع القيمة الإيجارية بمعدلات تقارب القيمة السوقية، وذلك من خلال لجان حصر تحدد قيمة التعاقد الجديد بما يتناسب مع القيمة السوقية، وفسخ تعاقد الشقق المؤجرة المغلقة، مع زيادة المعروض من العقارات في السوق ضمن خطط الدولة للمشروعات السكنية والقومية العملاقة.