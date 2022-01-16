بولندا تسجل 16 ألفا و893 إصابة جديدة و429 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا 16 ألفا و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 429 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و298 ألفا و375 إصابة، والوفيات إلى 102ألف و270 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم إعطاء 49 مليونا و362 ألفا و965 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.