تقرير: زيارة وزير الخارجية الأردني لواشنطن قد تسفر عن استثناءات من قانون قيصر

نقلت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية أردنية القول إن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الولايات المتحدة تستهدف في أحد جوانبها البحث مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن المزيد من المبادرات الأمريكية الخاصة بمشاريع "التعافي المبكر" السورية لتخفيف الضغوط التي يعاني منها الشعب السوري جراء العقوبات الأمريكية، بعد أن قطعت العلاقات السورية – الأردنية شوطا ملموسا في تطورها.

وتوقعت المصادر أن تسفر الزيارة عن حصول عمان على استثناءات جديدة من "قانون قيصر"، الخاص بالعقوبات الأمريكية على الحكومة السورية.

وكان الصفدي قال في تصريحات إعلامية خلال زيارته للولايات المتحدة: "يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لحل الأزمة السورية وليس أن نضاعف من نهج قد لا يوصلنا إلى أي نتيجة"، ورأى أن "ما علينا فعله، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا، هو أن نحاول الوصول إلى مسار تجاه حل سياسي".