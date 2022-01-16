كورونا في أمريكا: 65 مليون إصابة و849 ألفا و748 وفاة

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زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 2ر654 مليون إصابة، حتى الساعة 0346 مساء بتوقيت نيويورك/ وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما زاد عدد الوفيات ليصل إلى 849 ألفا و748 شخصا.

وكانت الزيادة على المستوى الوطنيي في عدد الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 48ر6 مليون حالة ، بزيادة 6ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 9ر4% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل الحصيلة إلى 88 ألفا و104 حالة.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 297 شخصا حتفهم.