صرح وزير النفط الليبي محمد عون بأن إنتاج بلاده من النفط عاود الارتفاع مجددا بعد إعادة فتح حقول نفطية في غرب البلاد وموانئ في شرقها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن الإنتاج ارتفع حاليا إلى 2ر1 مليون برميل في اليوم، وهو مستوى الإنتاج الذي كان عليه الوضع قبل إغلاق عدد من المنشآت النفطية أواخر العام الماضي، وهو الأمر الذي كان أدى إلى تراجع الإنتاج إلى 700 ألف برميل في اليوم.

وعاد حقل الشرارة، أكبر حقل في البلاد، إلى إنتاج نحو 280 ألف برميل في اليوم يوم أمس.

وكان أفراد تابعون لقوة "حرس المنشآت النفطية" قد أغلقوا المنشآت للضغط للحصول على حقوق مالية.

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع، لم تذكر اسمه، أن منشآت البوري وفروة ومليتة والزاوية لا تزال مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية.