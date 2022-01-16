استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، بسوق العبور للجملة، حيث جاءت أسعار الخضروات على النحو التالي

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.

بينما استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 2 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.