يفتتح جاليري مصر بالزمالك، معرضًا فنيًا تحت عنوان: "المهرجان"، للفنانة أمينة سالم، اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة، ومن المقرر أن يستمر حتى 3 فبراير 2022.

جدير بالذكر أن الفنانة أمينة سالم، تعيش وتعمل بالقاهره كمصورة، تمثل المرأة العنصر الأساسي بأعمالها، باستخدام تكوينات متنوعة لتخلق مشاهد تنتمي للماضي أو الحاضر معبرة عن استقلال المرأة المعاصرة.

وتستخدم (أمينة) الألوان الزيتية كأساس لأعمالها مع إضافه كولاج وخامات أخرى لتخلق البصمة الخاصة لكل مجموعة من أعمالها، كما تلجأ لاستخدام الخط العربي للإيحاء برسائل سرية وغير مباشرة كإنعكاس للمرأة الشرقية في تناقض مع المرأة المعاصرة الواضحة والصريحة.