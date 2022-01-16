الأوقاف الإسلامية في القدس: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ووفق الوكالة، "يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا".