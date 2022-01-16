استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بداية التعاملات الأسبوعية

حافظ سعر الدولارعلى استقراره أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات، اليوم الأحد "بداية التعاملات الأسبوعية"، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية، والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق (15.64- 15.68) جنيه للشراء و(15.74- 15.76) جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر" استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في بنوك (التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر) ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه وللبيع 15.76 جنيه.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع ، وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت أسعار العملة الأوروبية "اليورو".

ففي بنكي مصر والأهلي، سجلت العملة تراجعا بمقدار 6 قرش للشراء لتصبح 17.88 جنيه، وارتفعت 6 قروش لتصبح 18.07 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة استقرارا 17.90 جنيه للشراء، وارتفاعا بمقدار 4 قروش لتصبح 17.08 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، تبلغ متوسطات أسعار السوق باليورو أمام الجنيه المصري 17.94 جنيه للشراء و18.06 جنيه للبيع.

وتباين أيضا سعر الجنيه الإسترليني، ففي بنكي مصر والأهلي سجلت العملة تراجعا بمقدار 7 قروش لتصبح 21.35 جنيه للشراء، وارتفاعا بمقدار 3 قروش لتصبح 21.62 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي تراجعا بمقدار 7 قروش ليصبح 21.38 جنيه للشراء، وارتفاعا في البيع بمقدار 3 قروش ليصبح 21.65 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، تبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، 21.48 جنيه للشراء و21.62 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.