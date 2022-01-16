كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الأحد أن عدد المحصنين بجرعتين في المملكة بلغوا 4ر23 مليون شخص.

وقال العبدالعالي "إن المرحلة الحالية التي نعيشها هي مرحلة مهمة عنوانها (مناعتنا_حياة)، التي نستبشر بها خيراً من خلال اللقاحات التي حصلنا عليها، ومعظم أفراد المجتمع بادروا بالحصول على الجرعتين وأتبعوها بالجرعة التعزيزية، وهذا يعني أنه من خلال وعينا نتصدي للشائعات والمغالطات والأكاذيب".

وأوضح خلال المؤتمر الدوري الخاص بمستجدات فيروس كورونا الذي عقده اليوم الأحد، أن العالم لا يزال يشهد تسجيل ورصد للحالات اليومية لفيروس كورونا، وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات، فالعالم يشهد انخفاضًا في الحالات الحرجة ولكن في الدول التي يتواجد فيها التحصين بشكل كبير.

وأشار العبدالعالي إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يمر بارتفاعات وبعد مروره بارتفاعات متسارعة، يمر الآن بحالة بانخفاض في التسارع، وهذا يدل على الجهود المبذولة من الجهات أو المجتمع والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاحات.

واوضح أن الجرعات المنشطة متاحة الآن لأعمار 16 عامًا فأكثر، ولن تُتاح أي جرعات ويُحثّ على الحصول عليها إلا بوجود المأمونية ووجود الفعالية والسلامة، لافتاً الانتباه إلى أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة تجاوز 53 مليون جرعة، حيث بلغ عدد المحصنين بجرعتين 23 مليوناً و400 ألف شخص .

وسجلت وزارة الصحة السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما رصدت تعافي 3405 حالات، ووفاة واحدة.