مدير تعليم الجيزة يجتمع مع موجهي الثانوية استعدادا لامتحانات نصف العام

عقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا مع موجهي المواد الدراسية للمرحلة الثانوية، اليوم الأحد، استعدادا لعقد امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال سلومة، إنه سيتم امتحان الطلاب ورقيا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة، طبقًا للجداول المعتمدة والتي تبدأ يوم 23 يناير، ووضعِ الامتحان طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضح أن الامتحانات تُعقد بنظام الكتاب المفتوح، ويتم تزويد كل طالب بورقة للمفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان، بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي، كما يسمح للطلاب بدخول التابلت.

وأضاف أن الموجه الأول للمادة يتولى وضع الامتحان وتحت إشراف التوجيه، على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنيةِ المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون أسئلة الامتحان 70% موضوعي اختيار من متعدد، و30% مقالي.

ووجه بتشكيل لجنة من المعلمين لتقدير أوراق الإجابة للطلاب بكل مدرسة، على أن تعلن النتائج في شكل تقديرات (من 85 إلى 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من85 جيد جدًا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف).

وأكد قبول الأعذار التي يتعرض لها الطلاب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها.