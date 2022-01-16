هولندا تسجل 32 ألفا و561 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا

سجلت هولندا 32 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و610 آلاف و48 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و634 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 31 مليونا و377 ألفا و28 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.