توافق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة على إجراء الانتخابات في ليبيا

بحث أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد ظهر اليوم الأحد مع ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.



وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء شهد توافقاً حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخراً.



و أضاف المصدر أن الأمين العام شدّد في هذا السياق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وصولاً إلى مؤسسات منتخبة.



وأضاف المصدر ابو الغيط أشار في حديثه مع ويليامز إلى ضرورة تشحيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.



وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.



غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.



وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.