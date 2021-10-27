مقتل عسكري عراقي في هجوم مسلح جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول، اليوم الأحد، بمقتل منتسب في الجيش العراقي (لواء رئاسة الجمهورية) في هجوم شنه مسلحون مجهولون جنوبي العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية اليوم عن المصدر قوله إن المسلحين فتحوا النيران صوب المنتسب أثناء تأديته للواجب ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد ليسقط قتيلا في الحال.

وأضاف المصدر أن منفذي الهجوم قاموا بسرقة السلاح الشخصي للقتيل ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة، ونصبت سيطرات مشتركة في محاولة منها للقبض على الجناة.