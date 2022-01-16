قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس ناقش في جلسته العامة اليوم قانون العمل، موضحة أن المناقشات استهدفت تحقيق التوازن بين الطرفين صاحب العمل والعامل، وضمان حق كل طرف في العملية الإنتاجية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن المجلس تعرض اليوم لبعض المواد الخاصة بعمل المرأة، وبينها المادة 53 من مشروع قانون العمل، والتي تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها.



وأشارت إلى وجود فرقًا ما بين إجازتي الوضع ورعاية الطفل، قائلة إن المجلس وافق على جعل مدة إجازة الوضع 4 أشهر؛ اتساقًا مع الاتفاقيات الدولية التي توصي بأن تكون مدة تلك الإجازة كحد أدنى 14 أسبوعًا.



وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس تعرض لفكرة إجازة رعاية الطفل، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط لتلك الإجازة وهو أن يكون قد مضى على عمل المرأة عام في مكان العمل، وبإمكانها الحصول عليها 3 مرات مدى عمرها الوظيفي.



وذكرت أن الضوابط تشمل وجود فترة زمنية فاصلة بين إجازة رعاية الطفل والأخرى قدرها عامين، معقبة: «القانون يسمح بفرصة ما بين إجازة رعاية الطفل الأولى والثانية للتشجيع على فكرة تنظيم النسل، وبما يحفظ حق صاحب العمل في خدمة المنشأة وإحداث نوع من التوازن وعدم الجور على حق أحد الأطراف».









ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 53 من مشروع قانون العمل، والتي تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات.