 اليونان تسجل 17 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 17 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 8:35 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 8:35 ص

أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل 17 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حتى الساعة الثالثة مساء أمس السبت، بالتوقيت المحلي، وهو تراجع طفيف، عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة وهو 19 ألفا و772 حالة إصابة، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميرني" اليونانية نقلا عن الهيئة الوطنية للصحة العامة.

كما أعلنت الهيئة أيضا عن تسجيل 78 حالة وفاة، مقارنة بـ 72 حالة، تم تسجيلها اليوم السابق.

وهناك 686 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي، بارتفاع سبع حالات عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت البلاد مليونا و632 ألفا و641 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و21 ألفا و809 حالات وفاة. ومن بين المتوفين، كان 1ر95%، يعانون من مرض مزمن وكانوا يبلغون 70 عاما أو أكثر.

ومن جهة أخرى، اختارت الحكومة اليونانية نحو 90 طبيبا من القطاع الخاص للعمل في المستشفيات الحكومية للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على جهاز الرعاية الصحية الناتج عن انتشار متحور أوميكرون من كوفيد-19.


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