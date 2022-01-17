 مودريتش يتمنى التتويج بمزيد من الألقاب مع الريال بعد الفوز بكأس السوبر - بوابة الشروق
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مودريتش يتمنى التتويج بمزيد من الألقاب مع الريال بعد الفوز بكأس السوبر

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 11:55 م

أعرب لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالفوز على أتليتك بلباو والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وفاز الريال باللقب، مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال مودريتش عقب التتويج:"نحن سعداء جدًا باللقب، بالطبع، يجب أن نحتفل قليلاً لأنه لا يزال هناك الكثير من التحديات المتبقية في الموسم الحالي، وعلينا مواصلة المنافسة للحصول على المزيد من الانتصارات".

وأضاف:"أحاول دائمًا بذل قصارى جهدي ومساعدة الفريق بقدر ما أستطيع، أنا أستمتع بكرة القدم بشكل لم يسبق له مثيل".

وأتم:"كوني مع ريال مدريد هو أمر لا يصدق، إنه أفضل ناد في العالم وأنا ممتن للغاية لكل ما يحدث لي، أتمنى أن يأتي المزيد من الألقاب".


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