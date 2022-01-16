وزير المالية: الرئيس السيسي يهتم بالشباب وبقدرات المرأة منذ توليه المسؤولية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب بدأ منذ توليه المسؤولية، حيث إنه يؤمن بأفكار الشباب وقدرتهم على التفكير، مشيدا بإيمان الرئيس السيسي بقدرات المرأة، وهو ما بدا في نسبة تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار معيط - في مقابلة خاصة مع برنامج (على مسؤوليتي)، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد) مساء اليوم /السبت/ - إلى أن منتدى شباب العالم أصبح على أجندة شباب العالم، كما أن القضايا التي يناقشها الشباب مهمة لدول العالم مثل حقوق الإنسان والمناخ وغيرها.

وأكد أن وزارة المالية ليس لها علاقة بتمويل منتدى الشباب، قائلا: لا يوجد بندا لدينا للإنفاق على المنتدى، وإنما المنتدي هو الذى ينفق على الدولة، ويسهم في دعم السياحة من خلال أرباح تجارية وصناعية.

وحول جائحة كورونا وتأثيرها، قال وزير المالية إن العالم يعيش في اضطراب بسبب كورونا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسببه، مضيفا أن ارتفاع الأسعار في الخارج تؤثر بالسلب على أسعار المواد الغذائية في مصر.

ولفت إلى أن مصر خسرت 400 مليار جنيه خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا على الصحة والتعليم، منوها في الوقت ذاته إلى أن تطبيق مصر للإصلاح الاقتصادي ساعد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

واستعرض المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر مثل المونوريل والقطار الكهربائي وشبكة طرق وكبارى والأنفاق والطاقة من مصادر متعددة سواء من محطات الغاز أو الرياح أو الطاقة الشمسية أو النووية، مشير إلى أن الأجيال القادمة ستستفيد من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، مبينا أن اكتشاف الغاز ساعد على الاكتفاء الذاتي ووفر ما كنا نستورده.

وبخصوص مبادرة (حياة كريمة)، قال معيط إنه "مشروع قومي، ومستمرون فيه حتي النهاية" معتبرا أن المبادرة هي تجربة مصرية ستسهم في تغيير معدلات الفقر ونظرة المجتمع للتنمية.

وعن منظومة التأمين الصحي، قال إنها "برنامج طموح لتقليل معدلات الفقر وتخفيف الأعباء عن المواطنين".