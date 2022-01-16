المحكمة العليا تنظر الأربعاء المقبل قضية الطعن على دستورية جلسة البرلمان العراقي

أعلنت المحكمة الإتحادية العليا في العراق اليوم الأحد تحديد يوم الاربعاء القادم موعداً للنظر في الدعاوى المقدمة إليها للطعن على دستورية جلسة البرلمان العراقي الأولى التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري.

وذكر بيان للمحكمة أنه تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء المقبل موعدا للنظر في الدعوى المقامة من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إضافة لوظيفته للطعن على دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة الحالية.

كانت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد قد عقدت في التاسع من الشهر الجاري وتم خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وكل من حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين له.

ورافق عقد الجلسة الأولى نقل رئيس السن في البرلمان محمود المشهداني إلى المستشفئ بعد تعرضه لوعكة صحية على خلفية اضطرابات بين النواب.