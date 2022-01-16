 مصدر أمني عراقي: هجوم يستهدف مكتب قيادي بتحالف «تقدم» جنوب بغداد - بوابة الشروق
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مصدر أمني عراقي: هجوم يستهدف مكتب قيادي بتحالف «تقدم» جنوب بغداد

عبد الكريم عبطان
عبد الكريم عبطان
أ ش أ
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 9:29 ص

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بتعرض مكتب القيادي في تحالف "تقدم" عبد الكريم عبطان للهجوم بقنبلة يدوية جنوبي بغداد.

وقال المصدر الأمني - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم بقنبلة يدوية في السيدية جنوبي بغداد".

بدوره، شدد تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على أنه "ماض في مشروعه نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن في البلاد"، معتبرا أن أي تصرفات هجومية "لم ولن تهزمه".

يأتي هذا الهجوم فيما لا تزال المشاورات بين الكتل النيابية مستمرة من أجل تشكيل الحكومة العراقية.


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