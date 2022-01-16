جامعة أسيوط: استقبال مستشفى الأطفال الجامعي 78060 ألف حالة في حصاد عملها خلال 2021

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن حصاد مستشفى الأطفال الجامعي في 2021 والتي استقبلت نحو ما يقرب من 78060 ألف حالة.

كما شهدت العديد من الإنجازات والإضافات التي قدمتها المستشفى من الوحدات الطبية الجديدة والخدمة الطبية المتميزة التي يستفيد منها ملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأشار عميد الكلية، إلى أن تلك الخدمات تُعد أساسا متميزا في جودة المستوى الطبي للمستشفى فضلا عن الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى والذين نجحوا في القيام بدورهم الخدمي والطبي والعلاجي في ظل التداعيات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن مستشفى الأطفال الجامعي قد نجحت خلال عام 2021 في افتتاح عدد من الوحدات الطبية و الصحية و التي تساهم في تقديم خدمات طبية مميزة في تخصص الأطفال، وذلك من خلال وحداتها الطبية الفريدة والمتخصصة لذا تهدف المستشفي إلي المزيد من الارتقاء بمستوي خدماتها الصحية وذلك بتطبيق معايير أنظمة الجودة والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والعالمية والتحسين المستمر لأداء العمل بجميع الأقسام التابعة لها.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور عماد الدالي مدير المستشفى عن استقبال المستشفى 78060 ألف حالة خلال عام 2021 والتي تضمنت استقبال 49728 من المرضى المترددين على العيادات الخارجية، حيث تضمنت العيادة العامة 4746 حالة، وعيادة أمراض الدم 5596 حالة، وعيادة العصبية 5645 حالة، وعيادة الكلى 3824 حالة، وعيادة الصدرية 2816 حالة، وعيادة الجراحة العامة 3921 حالة، وعيادة الأيكو 2711 حالة، وعيادة الدرن 210 حالات، وعيادة الغدد الصماء 1694 حالة، وعيادة الأطفال حديثي الولادة 4382 حالة، وعيادة الأطفال الأصحاء 1039 حالة، وعيادة جراحة العظام 3414 حالة، وعيادة جراحة التجميل 321 حالة، وعيادة الإرواء 2580 حالة، وعيادة الجهاز الهضمي والكبد 203 حالات، وعيادة الروماتيزم والمناعة 1252 حالة، وعيادة أمراض التغذية 1758 حالة، وعيادة اللياقة الطبية 2406 حالات، وعيادة جراحة المخ والأعصاب 257 حالة، وعيادة الوراثة 952 حالة.

وتم استقبال 10537 من مرضي الأقسام الداخلية حيث شمل قسم العزل 58 حالة، وقسم أمراض الدم 776 حالة، وقسم العناية المركزية 495 حالة، وقسم العناية المتوسطة 781 حالة، وقسم العصبية 687 حالة، وقسم الكلى 755 حالة، وقسم الصدرية 686 حالة، وقسم الجراحة العامة 2231 حالة، وقسم التغذية الوردية 167 حالة، وقسم حديثي الولادة 1450 حالة، وقسم الغدد الصماء 225 حالة، وقسم جراحة التجميل 146 حالة، وقسم الروماتيزم 342 حالة، وقسم جراحة العظام 504 حالات، وقسم الوراثة 1234 حالة.

واستقبلت المستشفى 17759 حالة أشعة التشخيصية، حيث تم استقبال 4840 حالة من مرضى القسم الداخلي، و5740 حالة من مرضى العيادات الخارجية، و1850 حالة من القسم الخاص، و854 حالة من مرضى التأمين الصحي.