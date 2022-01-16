يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي فيوتشر، في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ويقع بيراميدز وفيوتشر ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، المصري البورسعيدي.

ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى كل من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وفيوتشر بعد الفوز في الجولة الأولى على كل من بيراميدز والمصري وإيسترن كومباني على الترتيب.

ويبحث بيراميدز، بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، عن الفوز الأول له في بطولة كأس الرابطة، بعد الخسارة في أولى الجولات أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

وجهز إيهاب جلال، لاعبيه نفسيا بشكل جيد، خلال مران الفريق الأخير أمس، مطالبا الجميع بتقديم أداء جيد واللعب بروح من أجل تحقيق الـ 3 نقاط والعودة لسكة الانتصارات من جديد.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - حسين السيد.

الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب.

الهجوم: ناصر منسي - دودو الجباس - محمود وادي.

في المقابل حذر على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق من صحوة فريق بيراميدز فى اللقاء المقبل، خاصة بعدما تعرض الفريق السماوى للخسارة في الجولة الأولى، مطالبا لاعبيه بضرورة الحفاظ على النتائج الإيجابية، بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيسترن كومباني.

وطالب على ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة الحفاظ على النتائج الجيدة بعد الفوز فى الجولة الأولى على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة، خاصة أن فيوتشر يستهدف الوصول لأبعد مدى فى تلك البطولة أو التتويج بها في ظل غياب عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك عن القطبين لمشاركتهم مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت قائمة فيوتشر لمباراة اليوم كالتالي:

حراس المرمى: محمود حمدي، محمد طارق

الدفاع: سعد سمير، محمود مرعي، طارق طه، محمود شعبان، محمد أحمد ربيعه، جوزيف جوناثان.

الوسط: كريم نيدفيد، محمد فاروق، ناصر ماهر، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، غنام محمد، محمد رضا، أنيست أبل، عمر صلاح، عمر سافيولا، عربي بدر، أشرف مجدي.

الهجوم: أحمد عاطف