أستاذ بمركز البحوث: كورونا سيتحول لفيروس موسمي قريبًا

قال الدكتور محمود بهجت، أستاذ المناعة بالمركز القومي للبحوث، إنه من المقرر أن يتحول فيروس كورونا إلى فيروس موسمي قريبًا، متابعًا أن الفيروسات تغيير شكلها ولكن لا تختفي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أن مع استمرار الدولة في حملة منع دخول المواطنين إلى الجامعات والمصالح الحكومية دون الحصول على اللقاح، سنصل إلى المناعة المطلوبة قبل نهاية 2022.

واستكمل، أنه سيظل مجموعة من البشر يجب أن يكون لهم أولوية في اللقاح أو العزل مثل كبار السن لأنهم قد يتعرضون لأعراض شديدة.

وتابع، أنه يجب التعامل الآن مع أي نزلة برد على أنها إصابة بفيروس كورونا فيجب على المصاب أن يعزل نفسه بعيد عن كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

وأوضح، أن 85% لا يتأثرون بشكل كبير من الفيروس و15% هم الأكثر تأثرًا، وذلك بسبب التعامل مع الفيروس على مدار العاميين السابقيين، مشيرًا إلى أنه يجب الحذر في التعامل مع بروتوكولات العلاج وعدم الانتسياق خلف وسائل التواصل الاجتماعي.